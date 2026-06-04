Koç Holding'den savunma sanayi hamlesi: Dev şirketin satın alma süreci tamamlandı

Türkiye’nin önde gelen otomotiv ve savunma sanayi şirketlerinden Koç Holding'e bağlı Otokar, Romanya merkezli savunma sanayi şirketi Automecanica S.A.’nın yüzde 96,77 oranındaki hisselerinin devralım sürecini tamamladı.

HİSSE DEVRİ RESMEN GERÇEKLEŞTİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan 2026 tarihli Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında belirlenen tüm kapanış koşulları yerine getirildi ve hisse devri resmileşti.

Otokar, satın alma sürecine ilişkin mali detayları da kamuoyuyla paylaştı.

46,7 MİLYON EURO EK ÖDEME YAPILDI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, daha önce mutabakat zaptı ve sözleşme imza süreçlerinde satıcılara toplam 10 milyon euro ödeme yapıldığı hatırlatıldı.

Automecanica’nın 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarındaki net borç ve net işletme sermayesi verileri doğrultusunda satıcılara ayrıca 46 milyon 744 bin 143 euro ödeme gerçekleştirildiği bildirildi.

Kalan 25 milyon euronun ise nakdi teminat olarak tutulacağı, kapanış sonrası üç yıl içinde taksitlerle ödeneceği ya da satıcıların teminat mektubu sunması halinde serbest bırakılacağı belirtildi.

NİHAİ SATIN ALMA BEDELİ SONRADAN NETLEŞECEK

KAP açıklamasında, nihai pay alım bedelinin şirketin 31 Mayıs 2026 itibarıyla oluşacak net borç ve net işletme sermayesi rakamlarına göre yapılacak kapanış sonrası düzeltmeyle kesinleşeceği ifade edildi.

ROMANYA’DAKİ SAVUNMA PROJELERİNE ODAKLANACAK

Satın alma işlemiyle birlikte Romanya’daki üretim tesisleri, teknik altyapı ve gerekli lisanslara sahip olan Automecanica, Otokar’ın bağlı ortaklığı haline geldi.

Şirketin, Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Projesi kapsamındaki faaliyetlerini doğrudan Automecanica üzerinden yürüterek bölgedeki operasyonel gücünü artırmayı hedeflediği belirtildi.