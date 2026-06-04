Mahfi Eğilmez'den Türkiye için ilk çeyrek karnesi: 'Çok iyi değil ama...'

İktisatçı Mahfi Eğilmez, katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisinin 2026 yılı ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Eğilmez, sanayi sektöründeki daralmaya dikkat çekerek yıl sonu büyümesine ilişkin beklentilerini paylaştı.

'YÜZDE 2,5 ÇOK İYİ DEĞİL AMA VAHİM DE DEĞİL'

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyümesine ilişkin konuşan Eğilmez, tarım sektöründe toparlanma görüldüğünü ancak sanayide daralmanın sürdüğünü söyledi.

Eğilmez, “Tarım sektörü yüzde 4,6 büyüdü. Bir toparlanma var, geçen yıldaki küçüldüğü kadar toparlanmıyor ama toparlanma eğilimi var. Sanayi sektörü yüzde 0,8 küçüldü. Bu ciddi bir sıkıntı. Sanayi sektörü tek başına küçülmüyor. Hizmet ve ticaret sektörünün de çok büyük bir besleyicisi, onlar da etkileniyor. Bilgi ve iletişim de beklenen sonuç yüzde 9,5 büyüdü. Yüzde 2,5 çok iyi bir sonuç değil ama vahim bir sonuç değil. Potansiyel büyümemizin yarısı kadar büyümek ciddi bir çıktı açığına işaret ediyor. Önümüzdeki çeyrekte de buraya paralel bir gidiş olduğunu düşünüyorum. Biraz üstünde olabilir ama yüzde 5'lere geleceğimizi zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

'TÜKETİM KAYNAKLI BÜYÜME ENFLASYONU BESLİYOR'

Türkiye’de büyümenin büyük ölçüde tüketime dayandığını belirten Eğilmez, yüksek enflasyonun talebi artırarak kısır döngü yarattığını söyledi.

Eğilmez, “Türkiye'nin esas büyümesi tüketim kaynaklı geliyor. Enflasyon olunca tüketim de artıyor. Bir tane alacağı yerde iki tane alıyor. Böyle bir suni talep var. Bu talep de bir yandan enflasyon yaratıyor. Birbirini besleyen kısır döngü içinde gelişiyor” dedi.

YIL SONU BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3 CİVARINDA

OECD ve EBRD başta olmak üzere uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesini de değerlendiren Eğilmez, küresel ekonomide büyümenin zayıfladığına dikkat çekti.

Eğilmez, “Küresel büyüme düşüyor, enflasyon yükseliyor. 3-4 yıldır büyüme düşüyor ama ilk defa enflasyon yükseliyor. Dış ticaret engelleri artıyor, uluslararası ticareti geliştirme elde gidiyor. 2001 krizi sonrasından çok farklı yerdeyiz. Dış pazarlarda bir sorun yoktu o zaman, tam tersi dünya hızlı büyüyordu. Türkiye yeni bir program uyguluyordu, beklentiler düzelmişti. Türkiye buradan büyümeyle düşük enflasyonla çıkabildi. Bugün bu koşullar yok. Yıl sonu yüzde 3 civarı büyüme bekliyorum, 3 üstü biraz zor” değerlendirmesinde bulundu.