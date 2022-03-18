Ardı arkası kesilmiyor: Motorine büyük zam yolda!
Akaryakıta gelen zamlar dur durak bilmiyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 96 kuruş zam geleceği belirtildi.
Akaryakıta peş peşe gelen zamlar, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. İndirimlerin ardından bu gece motorine büyük bir zam gelmesi bekleniyor. Motorine 19 Mart itibariyle 1 TL 96 kuruş zam yapılacak.
KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, sürücülerin cebini yakan zamlar, diğer kalemlerde de fiyat artışına yol açıyor. Geçtiğimiz günlerde dünya çapında petrolde yaşanan düşüş motorin ve benzinin fiyatlarına da yansımıştı.
Zamları duyuran EPGİS ile EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz arasında yaşanan polemik sonrası EPGİS zamları duyurmama kararı almıştı.
YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ
Petrol piyasası fiyatların oynaklık gösterdiği üçüncü haftayı kapatmaya hazırlanırken, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasının ardından fiyatlar yönünü yukarı çevirdi.
Görüşmelerde ilerleme kaydedilememesi, daha ağır yaptırımlar uygulanabileceği ve petrol arzındaki sorunların devam edeceği endişelerini artırdı.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatının dün yaklaşık yüzde 9 yükselmesinin ardından bugün yüzde 2.6 artarak 109.30 dolara yükseldi.
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