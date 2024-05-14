Aselsan'dan temettü kararı

ASELSAN, 2023 karından yatırımcılarına hisse başı net 0,1006 temettü dağıtım kararı aldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:23
Aselsan'dan temettü kararı
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ASELSAN, yatırımcılarına 2023 karından yapılacak temettü dağıtımıyla ilgili kararını açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Patformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre temettü ödemesinin 21 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 510.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 11,184211 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %11,184211) kısmının, (net 459.000.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 10,06579 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %10,06579) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 25 Kasım 2024 tarihinde dağıtılması hususlarının 49.Olağan Genel Kurul toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir" denildi.


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