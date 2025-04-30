Asya borsaları karışık seyrediyor: 30 Nisan 2025 Çarşamba Asya borsalarında son durum

Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:29

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:29

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk 100 gününü geride bırakırken, uyguladığı politikaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzluklarla küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin arasında tarifelere dair henüz resmi bir görüşme girişimi olmaması, piyasalardaki stresin devam etmesine zemin hazırlıyor.

'DÜNYA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK HIRSIZLIĞA SON VERİYORUZ'

Başkan Trump, "Çin yerine Michigan'ı ve Amerika'yı ilk sıraya koyuyorum. Çin'e uyguladığım gümrük vergileriyle dünya tarihindeki en büyük iş hırsızlığına son veriyoruz" dedi. Hindistan ile ticaret görüşmelerinin ise "harika" gittiğini söyleyen Trump, bir anlaşma yapılacağını düşündüğünü kaydetti.

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Çin'de nisan ayında imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 49, 50,4 ve 50,2 seviyesiyle beklentilerin altında sonuçlandı. Ülkede aynı dönemde Caixin imalat sanayi PMI verisi 50,4 ile öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Japonya'da ise martta sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,1, yıllık olarak da yüzde 0,3 azalarak tahminleri aştı. Ülkede perakende satışlar ise söz konusu ayda önceki aya göre yüzde 1,2 gerilerken, yıllık bazda yüzde 3,1 arttı.

Çin'de imalat aktivitesi ABD ile tırmanan ticaret savaşının karşılıklı ticareti sekteye uğratmasıyla yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine inerek eksi tarafa kayarken, ülkede hızlı bir politika teşviki çağrılarının yapılmasına yol açtı.

ASYA BORSALARINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 36.043 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 2.555 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle 3.279 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselişle 22.079 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kayıpla 80.216 puan seviyesinde işlem görüyor.