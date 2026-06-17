Avrupa ile makas kapanmıyor: Türkiye alım gücünde AB ortalamasının altında

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Satınalma Gücü Paritesi (SGP) geçici sonuçlarını açıkladı. Verilere göre Türkiye’nin kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri 67 olarak belirlendi.

Eurostat tarafından açıklanan SGP verileriyle yapılan karşılaştırmada, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin ortalaması 100 kabul edilirken Türkiye bu ortalamanın yüzde 33 altında kaldı.

TÜRKİYE AB ORTALAMASININ ALTINDA KALDI

Karşılaştırmaya 27 AB ülkesi, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi ile 6 aday ülke dahil edildi. Toplam 36 ülke arasında Türkiye, kişi başına GSYH endeksinde orta alt seviyede yer aldı.

Listede en yüksek değer 239 ile Lüksemburg olurken, en düşük değer 36 ile Bosna-Hersek olarak kaydedildi.

FİİLİ BİREYSEL TÜKETİM 70 SEVİYESİNDE

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 2025 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim endeksi 70 olarak hesaplandı. AB ortalaması 100 seviyesinde bulunurken Türkiye bu ortalamanın yüzde 30 altında kaldı.

Fiili bireysel tüketim; hanehalkı harcamalarının yanı sıra devlet ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların sunduğu sağlık ve eğitim gibi hizmetleri de kapsıyor.

FİYAT DÜZEYİ ENDEKSİ 52 OLDU

Türkiye’nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 52 olarak açıklandı. Bu değer, AB ülkelerinde 100 Euro ile satın alınan bir mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de 52 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabildiğini gösterdi.

Fiyat düzeyi endeksi 100’ün altında olan ülkeler “ucuz”, 100’ün üzerinde olan ülkeler ise “pahalı” olarak değerlendiriliyor.