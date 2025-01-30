Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Ocak ayında indirimler devam etti!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 16:38

Güncelleme: 30.01.2025 - 16:38

Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararını açıkladı. AMB, beklentilere paralel faiz indirimine devam ederek, mevduat faizini 25 baz puanlık indirimle yüzde 3'ten yüzde 2,75'e çekti.

AMB, mevduat faizini 2023 yılı başından bu yana en düşük seviyeye indirmiş oldu ve durgun Euro Bölgesi ekonomisini desteklemeye devam etti.

Faiz indirimi son altı toplantıdaki beşinci indirim olurken, Fed ile gösterge borçlanma maliyetleri arasındaki farkı genişletti.

Banka, gösterge faiz oranını da 25 baz puan indirdi. Beklentiler dahilinde yüzde 3,15'ten yüzde 2,90'a çekti.

'ENFLASYON YÜKSEK SEYRETMEYE DEVAM ETMEKTEDİR'

AMB Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Konseyi bugün AMB'nin üç temel faiz oranını 25 baz puan düşürme kararı aldı. Özellikle, Yönetim Konseyi'nin para politikası duruşunu yönlendirdiği oran olan mevduat kolaylığı oranını düşürme kararı, enflasyon görünümü, enflasyonun altında yatan dinamikler ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmesine dayanmaktadır.

ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Enflasyonla mücadele süreci yolunda ilerlemektedir. Enflasyon, personel tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu bir şekilde gelişmeye devam etmiştir ve bu yıl içinde Yönetim Konseyi'nin yüzde 2'lik orta vadeli hedefine geri dönmesi beklenmektedir. Enflasyonun ana eğilimine ilişkin çoğu ölçüm, enflasyonun sürekli olarak hedef civarında gerçekleşeceğine işaret etmektedir.

Yurtiçi enflasyon yüksek seyretmeye devam etmektedir, çünkü bazı sektörlerde ücretler ve fiyatlar geçmişteki enflasyon artışına önemli bir gecikmeyle uyum sağlamaya devam etmektedir. Ancak ücret artışı beklendiği gibi ılımlı seyretmekte ve kârlar enflasyon üzerindeki etkiyi kısmen tamponlamaktadır.

Yönetim Konseyi'nin son faiz indirimleri, firmalar ve hane halkları için yeni borçlanmayı kademeli olarak daha ucuz hale getirmektedir. Aynı zamanda, para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam etmesi ve geçmişteki faiz oranı artışlarının kredi stokuna yansımaya devam etmesi ve vadesi gelen bazı kredilerin daha yüksek oranlardan yenilenmesi nedeniyle finansman koşulları sıkı olmaya devam etmektedir. Ekonomi hala ters rüzgarlarla karşı karşıyadır, ancak artan reel gelirler ve kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkileri, zaman içinde talepte bir toparlanmayı destekleyecektir.

'KONSEY İSTİKRAR SAĞLAMAYA KARARLIDIR'

Yönetim Konseyi, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefinde sürdürülebilir bir şekilde istikrar kazanmasını sağlamaya kararlıdır. Uygun para politikası duruşunu belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izleyecektir. Özellikle, Yönetim Konseyi'nin faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacaktır. Yönetim Konseyi belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmamaktadır."