Avrupa'da alışveriş sitelerinin yaklaşık yüzde 40'ı aldatıcı bulundu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 07:00

AB Komisyonu, üye 23 ülke ile Noveç ve İzlanda tüketici koruma kurumlarının katılımıyla Avrupa'da toplam 399 internet alışveriş sitesine yönelik yapılan tarama sonuçlarını yayımladı.

Tekstilden elektronik cihazlara kadar geniş bir yelpazede ürün satışı gerçekleştiren sitelerde yapılan inceleme sonuçlarına göre, 148 internet sitesi tüketicileri aldatıcı uygulamalar kullandı.

Toplam 42 internet sitesi belirli ürünleri satın almak için son süreyi içeren sahte geri sayım sayaçları uyguladı.

54 internet alışveriş sitesi, görsel tasarımları veya dil seçenekleriyle tüketicileri aboneliğe, daha pahalı ürünlere veya daha pahalı teslimat seçeneklerine yönlendirdi.

70 İNTERNET SİTESİ ÖNEMLİ BİLGİLERİ SAKLADI

70 internet sitesi, teslimat maliyeti, ürün içeriği, daya uygun fiyatlı seçenek gibi önemli bilgileri sakladı veya bu bilgileri tüketiciler için daha az görünür hale getirdi.

Ayrıca, 23 internet sitesi tüketicileri bir aboneliğe yönlendirmek için bilgi gizledi.

İncelenen internet sitelerinin 102'sinin alışveriş uygulamaları da denetlendi. Bu uygulamaların 27 tanesi "karanlık desenler" olarak tanımlanan ve internet sitelerinin kullanıcıları kendi istekleri dışında hareket etmeye yönlendirdikleri tasarım hileleri kullandığı belirlendi.

Bu aşamada, ulusal tüketici koruma makamları internet sitelerinin söz konusu uygulamalara son vermelerini sağlayacak.