Avrupa'da şahinlerin sesi yükseliyor

Yayınlanma: 10.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 07:00

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) şahin üyelerinden Martins Kazaks yatırımcıların faiz artışlarının Temmuz'da biteceğini varsaymaması gerektiğini belirtti.

Bloomberg’e telefonda konuşan Kazaks “Bunun henüz net olduğunu düşünmüyorum. Hâlâ almamız gereken yol var ve enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla fazi artışı gerekebilir” dedi.

Piyasalardaki faiz fiyatlamalarına da değinen Kazaks gelecek yıl bahar aylarında faiz indirimi fiyatlamasını “ciddi derecede erken” olarak yorumladı.

Kazaks, “İlk önce faiz artışlarını yapmamız gerekiyor. Nihai faiz nerede bilmiyoruz. Sonrasında ise faizleri yeteri kadar kısıtlayıcı seviyelerde tutmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kazaks ABD faiz indirse de AMB’nin faiz artışı yapması ya da sabit bırakmasının mümkün olduğunu söyledi.

Kazaks, “ABD ile Euro Bölgesi enflasyon dinamikleri bir parça farklı. Dolayısıyla belirli bir zamanda farklı politika tercihleri gerekebilir. Bunu dışlamam ama halen spekülatif olur” diye konuştu.