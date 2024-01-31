Bakan açıkladı: İstanbul trafiğinde yeni dönem!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolundaki tüm bağlantı gişelerinin kalkacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:38
Bakan açıkladı: İstanbul trafiğinde yeni dönem!
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İstanbul’da TEM Otoyolu’na çıkan bağlantı yollarında bulunan gişeler kaldırılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kentteki trafiği rahatlatmak için karayolundaki tüm bağlantı gişelerinin kaldırılacağını açıkladı.

Yeni Şafak'a konuşan Bakan Uraloğlu, “Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni İstanbul’da devreye aldık” şeklinde konuştu.

Samandıra, Avcılar, Ispartakule ve Hadımköy’de yer alan gişelerin kaldırılmasıyla birlikte, daha hızlı ve güvenli geçiş hedefleniyor. 

Projenin hayata geçmesiyle birlikte, bağlantı yollarındaki gişe adaları ve kanopiler kaldırılacak.


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