Bakan Işıkhan'dan itiraf gibi açıklama! Prof. Dr. Aziz Konukman verilerle açıkladı

Yayınlanma: 16.01.2025 - 18:02

Güncelleme: 16.01.2025 - 18:04

Aralık ayında açıklanan veriyle beraber yıllık resmi enflasyon 44,38 olmasına karşın asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte 22 bin 104 lira olan asgari ücrete yurttaşın tepkisi sürüyor.

Asgari ücret zammı yüzde 30 iken köprü otoyol ücretleri, akaryakıt zamları, ortalama kira artış oranı yüzde 30'un üzerinde.

Zamlara ilişkin tepkiler sürerken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Katıldığı TV programında asgari ücrete ilişkin şunları söyledi:

“Asgari ücrete yılda bir kez zam yaptığımız için, sanayici ve ihracatçılarımızdan çok büyük tebrikler aldık.”

BAKAN SERMAYEDEN TEBRİK ALDIĞINI AÇIKLADI!

Işıkhan'ın açıklamasını Cumhuriyet TV'ye değerlendiren İktisatçı Profesör Dr. Aziz Konukman, asgari ücret artışlarının ihracatçı üzerindeki etkisinin "yaratılan algıya" nazaran çok daha az olduğunu verilerle açıkladı. Merkez Bankası uzmanlarınca 2019 yılında yapılmış bir araştırmayı referans gösteren Konukman şunları kaydetti:

"Asgari ücret artışıyla ihracatçının zor durumda kalması bir şehir efsanesi. Merkez Bankası’nın uzmanları tarafından hazırlanan “Yüksek oranlı asgari ücret açısından elde edilen bulgular” başlıklı rapora göre asgari ücretli artışının ihracat bulguları üzerinde anlamlı bir etkisi yok. Raporun özet bölümü bunu söylüyor. Yani ihracatçıların iddialarının bilimsel bir temeli yok.”

"BU AYIBA SON VERİN"

İhracatçıların asgari ücret artışlarından olumsuz etkileniyorlarda emek yoğun üretim yerine yüksek teknoloji kullanarak yüksek katma değer yaratabileceğini aktaran Konukman, "Böyle olursa yüksek ücret ödeseniz bile bir sürü firmanın önüne geçip rekabetçi olursunuz. Düşük ücretler üzerinden dünyaya açılmak istiyorlar. Bunun modası geçti. Çin'den daha düşük ücretler var diye seviniyorduk, fabrikaları Mısır'a taşıyorduk. Bunların hepsi emek yoğun, düşük teknoloji ile çalışıyoruz anlamına gelir. 21. yüzyılda Türkiye sanayisine bu yakışmıyor. Bu ayıba bir son verin. İnsan onuruna yakışmayan ücretlerle döviz kazansanız ne olur" dedi.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ENFLASYONU TETİKLİYOR MU?

Konukman'ın aktardığına göre, Merkez Bankası'nın asgari ücret artışının kısa vadede ve uzun vadede enflasyona etkisinini araştırdığı 2023 yılında hazırlanan başka bir raporda ise asgari ücretteki her yüzde 1'lik artışın TÜFE'ye etkisi 0,07 oranında etki yaratıyor. Buna göre yüzde 30'luk asgari ücret artışı kısa vadede yüzde 2,1 uzun vadede ise 3,6 enflasyon yaratıyor.

Konukman bu durumu şöyle özetliyor:

"Anlayacağınız üzere dağ fare doğuruyor. Asgari ücretin enflasyonu büyük oranda tetiklediği safsatası bizzat Merkez Bankası verileri ile yalanlanabiliyor."