Bakan Mehmet Şimşek imzaladı: İşte yeni zam ve ücretler

Yayınlanma: 06.07.2024 - 15:49

Güncelleme: 06.07.2024 - 15:49

Emekli ve memur maaş zamlarının belli olmasının ardından milyonları ilgilendiren imza geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarının hesaplanmasına ilişkin kararı imzaladığı bildirildi.

Dünya gazetesindeki habere göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılması kesinleşti.

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN BELİRLENDİ

Kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira 42 kuruş oldu. Aylık katsayı ise 0.907796 olarak belirlendi. Böylece bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 lira 4 kuruş oldu.

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması konusunda da karar alındı.