Bakanlık duyurdu: Menkul satışlarda yeni dönem!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:29

Güncelleme: 06.03.2025 - 11:29

Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılabilmesine olanak tanıyan düzenlemeyi hayata geçirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğlere göre, makroekonomik dengelerle uyumlu kambiyo politikaları çerçevesinde menkul satış sözleşmelerinde dövizle ödeme yapılmasına izin verildi.

BAKANLIK PİYASAYI İZLEYEREK ADIM ATTI

13 Eylül 2018’de yapılan değişiklikle, Türkiye'de yerleşik kişiler arasındaki belirli sözleşmelerde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden belirlenemeyeceği karara bağlanmıştı. 19 Nisan 2022’de yayımlanan tebliğle de menkul satış sözleşmelerinde Türk lirası zorunluluğu getirilmişti.

Bakanlık, piyasa koşullarını takip ederek 2022’de getirilen bu zorunluluğu kaldırdı. Böylece taşıt satış sözleşmeleri hariç menkul satışlarında dövizle ödeme yapılabilmesi yeniden mümkün oldu.

DÖVİZ BÜROLARINDA KAYIT SÜRESİ UZATILDI

Bakanlık ayrıca, finansal sektörün güvenilirliğini artırmak ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumu güçlendirmek amacıyla yeni bir düzenlemeye daha gitti. Yetkili müesseselerin (döviz büroları) denetim ve gözetim faaliyetlerini etkinleştirmek için kamera kayıtlarını saklama süresi bir yıldan iki yıla çıkarıldı.