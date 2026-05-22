TÜİK ilk çeyrek verilerini açıkladı: Fabrika çalışan sayısı yüzde 3,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ilk çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri verilerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ile ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yıllık bazda yüzde 1,2 artarken, çalışılan saat endeksi yüzde 1,7 geriledi. Brüt ücret-maaş endeksi ise yüzde 37 yükseldi.

İSTİHDAM ENDEKSİNDE YILLIK ARTIŞ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde sanayi sektöründe istihdam yüzde 3,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3,8, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 3,1 artış görüldü.

Çeyreklik bazda ise toplam istihdam endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,3 düşüş yaşanırken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 artış kaydedildi.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ GERİLEDİ

Çalışılan saat endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azaldı.

Sanayi sektöründe yüzde 5,1, inşaat sektöründe yüzde 4,8 düşüş görülürken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 artış gerçekleşti.

Bir önceki çeyreğe göre toplam çalışılan saat endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Bu dönemde sanayide yüzde 2, inşaatta yüzde 4,8 azalış yaşanırken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 artış görüldü.

BRÜT ÜCRET VE MAAŞLARDA YÜZDE 37 ARTIŞ

Brüt ücret-maaş endeksi, 2026’nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 arttı.

Sektörel bazda artış oranı sanayide yüzde 34,7, inşaatta yüzde 33,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39 oldu.

Bir önceki çeyreğe göre ise toplam brüt ücret-maaş endeksi yüzde 10,3 yükseldi.

Sanayi sektöründe yüzde 11,1, inşaat sektöründe yüzde 6,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,4 artış kaydedildi.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık bazda yüzde 41,4 arttı.

Sanayi sektöründe yüzde 43, inşaatta yüzde 42,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,3 artış gerçekleşti.

Çeyreklik bazda ise toplam artış yüzde 12,5 oldu.

Sanayide yüzde 13,9, inşaatta yüzde 13,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,3 yükseliş kaydedildi.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YÜKSELDİ

Saatlik kazanç endeksi yıllık bazda yüzde 39,4 arttı.

Bu artış sanayi sektöründe yüzde 42, inşaatta yüzde 40,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,8 olarak gerçekleşti.

Çeyreklik bazda ise toplam artış yüzde 11,1 oldu.

Sanayide yüzde 13,3, inşaatta yüzde 12,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,5 artış görüldü.

KAZANÇ DIŞI MALİYETLER YÜZDE 51,4 ARTTI

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık bazda yüzde 51,4 yükseldi.

Sanayide yüzde 48,2, inşaatta yüzde 51,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 53,6 artış yaşandı.

Bir önceki çeyreğe göre ise toplam artış yüzde 19,5 olarak hesaplandı.

Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 16,8, inşaat sektöründe yüzde 20,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 20,9 yükseliş gerçekleşti.