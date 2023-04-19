Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım: 'Kaliteli baklava 150-200 TL'den başlıyor'

Yayınlanma: 19.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 07:00

Bayram tatlıları tezgahlarda yerini alırken, bayram telaşına erken giren baklavacılar, oluşan yoğunluktan memnun olduklarını belirttiler. Tüketici talebini karşılamak için çalışan baklava ustaları, mağaza satışlarının yanı sıra internetten gelen siparişlere yetişmek için de büyük emek harcıyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, yaşanan yoğunluğa ilişkin bilgi verdi. Ramazan ayının baklavacılar için önemli olduğunu belirten Yıldırım, baklava sektörünün bayrama hazır olduğunu dile getirdi. Sektörün sene boyunca ramazan ayını ve ardından gelen bayramları beklediğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bayramın yaklaşması ile sektörümüzde de çalışmalar başladı. Sektörümüz son 2-3 günü de gece gündüz çalışarak geçirecek. Baklava mutfak kültürümüzün bir parçası, özellikle bayramlarda tüketimi çoğalıyor. Bu sene bayram siparişleri geçtiğimiz seneye göre aynı diyebiliriz. Aslında bu sene daha iyi bir artış bekliyorduk ama deprem felaketinden dolayı aynı gidiyor diyebiliriz. Bu sene yine en çok talep edilen ürünler arasında fıstıklı baklava, cevizli baklava gibi klasik baklava çeşitleri var. Bunun yanında midye baklava, şöbiyet, soğuk baklava gibi ürünlerin satışlarında da artış var."

"2023'TE YÜZDE 30'A YAKIN ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Yılın ilk çeyrek öngörülerine ilişkin bilgi veren Yıldırım, resmi rakamlar henüz açıklanmasa da rakamların öngördükleri şekilde ilerlediğini dile getirdi. Yıldırım 2022 yılı ihracatının 30 milyon dolar olduğunu anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"2023'te bunu yüzde 30'a yakın artış bekliyoruz çünkü baklava ihracatımız günden güne yükselme kaydetmekte. İlk çeyrek rakamları henüz netleşmedi ama yaklaşık 9-10 milyon dolar civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu rakamlar sadece resmi rakamlar, bunun yanında turistlerin de paket paket götürdüğü, bizim insanımızın yurt dışına çıkarken götürdüğü paket baklavalar var ki, resmi rakam kadar bir rakamın da paket satışından olduğunu düşünüyoruz.

Yurt dışına giden çoğunlukla baklava götürüyor. Bunun yanı sıra bir de online satışlarımız var. Online satışta da yurt dışına kargoyla çok ürün gönderiyoruz. Resmi ihracatta öne çıkan ülkeler arasında ABD, Orta Doğu ülkeleri ve Yunanistan gibi ülkeler bulunuyor."

"GÜNLÜK YAKLAŞIK 1.250 TON BAKLAVA ÜRETİLİYOR"

Türkiye'de kişi başı baklava tüketimine değinen Yıldırım, şu an ülke genelinde günlük yaklaşık 1.250 ton baklava üretildiğini söyledi.

Yıldırım, "Bu demektir ki günden güne kişi başı tüketim artıyor demektir. Baklavada kalite de arttı, merdiven altı üretim kalmadı. Baklavada kalite ne kadar artarsa tüketim de o derece artıyor. Bu yüzden sektördeki meslektaşlarıma ürünlerini daha kaliteli üretmeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

Bayram öncesi baklava fiyatları hakkında da bilgi veren Yıldırım, bu bayram kaliteli baklava fiyatının 150-200 TL'den başlayıp 400-450 TL'ye kadar ulaştığını söyledi.