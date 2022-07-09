BAKTAD Başkanı tatlı satışı için : 'Bir miktar düşüş olabilir'
Kurban Bayramı tatlılar tezgahlardaki yerini aldı. BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, bu bayram kısmen fiyatlardan dolayı bir miktar düşüş olabileceğine değindi.
Bayramların vazgeçilmezi olan baklava, Kurban Bayramı'nda da talep görüyor. Tatlı imalathanelerinde erken başlayan yoğunluğun, bayramın üçüncü gününe dek sürmesi bekleniyor.
Oluşan yoğunluğa ilişkin bilgi veren Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, her bayram olduğu gibi bu bayram da sektörün siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcadığını söyledi.
Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda pandemi vardı, şu an bunu atlatmış durumdayız. Bu bayram ise kısmen fiyatlardan dolayı bir miktar düşüş olsa bile, siparişlerimizin yoğunluğu geçen bayramı aratmıyor. Bu bayram da en fazla tercih edilen ürünler, klasik fıstıklı baklava, şöbiyet, havuç dilimi, son zamanlarda satışta yükseliş gösteren soğuk baklava, midye baklava ve bizim ballı baklavamız.
Türkiye genelinde günlük baklava tüketiminde pandemi süresince biraz düşüş olsa da sonrasında normale döndük. Yaptığımız hesaplamalara göre, Türkiye'de günlük 1.450 ton baklava tüketimi var, bu bayrama baktığımızda ise arife günü, birinci gün ve ikinci gün olmak üzere bu 3 günde 5 bin ton baklava üretimi ve tüketimi olacağını öngörüyoruz"
FİYATLARIN 360 TL'YE KADAR ÇIKTI
Mehmet Yıldırım, bayramda baklava fiyatlarına ilişkin bilgi vererek, 100 TL'den başlayan fiyatların 280 TL'ye kadar çıktığını bildirdi. Fiyatlarda kullanılan malzemenin önemli rol oynadığını dile getiren Yıldırım, fıstık yoğun ürünlerde bu fiyatların 360 TL'lere kadar çıktığını aktardı.
Geçtiğimiz günlerde fıstık fiyatları ve fıstık stokçuluğuna ilişkin yaptıkları basın açıklamasına atıfta bulunan Yıldırım, bu çağrıdan istedikleri sonucu aldıklarını dile getirdi.
Yıldırım, konuya ilişkin şunları söyledi:
"Stokçuluktan dolayı fıstık fiyatları aşırı yükselmişti. 20 gün içinde 240 TL olan fıstığı 440 TL'ye çıkardılar, devamında daha da yükselecekti, 500-600 TL'den bahsediliyordu, biz de açıklama yapmak zorunda kaldık.
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