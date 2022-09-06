Bal üreticisi sıkıntılı: Devlet desteği yeterli olmadı

06 Eylül 2022 Salı, 02:00

Ağustos sonunda Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya yerine İstanbul’da yapılan 47’inci Uluslararası Arıcılık Kongresi Apimondia’nın sporsoru olan Balparmak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, Türkiye’de bal sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sektörü ekonominin yanında pandeminin de etkilediğini belirten Altıparmak, dövizin yükselmesi ile şeker, mazot gibi girdi maliyetlerinin 2.5 kat arttığını bunun da bal fiyatlarına yansıdığını söyledi. Altıparmak, Türkiye’de tahminlere göre yılda 60 bin ton civarında gerçek bal üretildiğini dile getiren Altıparmak, “Daha fazlası varsa bunlar da taklit ve tağşiş ürünüdür” dedi.

UCUZ ÜRÜN UYARISI

Fiyatı üç kat artan şeker konusunda arıcılara bakanlıktan bir miktar destek geldiğini ama yeterli olmadığını, düşük fiyatlı şekere çok az kişinin ulaşabildiğini belirtti.

Piyasada 300-400 marka olduğunu, bunlardan yüzde 20’sinin gerçek bal olduğunu dile getiren Altıparmak, raflardaki çok ucuz ürünler konusunda da uyardı.

Sahte balın sadece laboratuvar ortamında yapılacak analizlerle tespit edilebileceğine dikkat çeken Altıparmak, kurdukları ArGe Merkezi’nde yeni yöntemler uyguladıklarını söyledi.

