Bankalarda doların satış fiyatı 18.60'ın üzerinde

22 Eylül 2022 Perşembe, 14:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos toplantısının ardından eylül toplantısında da faizi indirme kararı aldı. Banka, politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 12 seviyesine çekti.

Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra bankalar doların satış fiyatını 18.60'ın üzerine çıkardı. Doları en yüksek satan banka ise Ziraat Bankası oldu.

İşte bazı bankalarda döviz satış fiyatları:

DENİZBANK

İŞ BANKASI

HALK BANKASI