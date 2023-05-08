Bayilikte yeni dönem

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:00

Otomotiv sektöründe neredeyse 100 yıldır temel işleyişi pek değişmeden devam eden bayilik sisteminde köklü değişiklikler yaşanıyor. Tesla’nın satışa kendi ağından başlaması, Türkiye’de de Togg’un aynı yöntemi benimsemesi geleneksel yetkili satıcılık yaklaşımının tamamen dışında kalıyor.

Geleneksel satış ağlarına sahip markalar arasında bayilik sistemini değiştiren, yeni bir satış yöntemi belirleyen ilk şirket ise Mercedes-Benz Otomotiv oldu. Bayilik sistemini acenteliklere çeviren Mercedes-Benz otomotiv aynı zamanda çevrimiçi satış konusunda büyük bir adım attı.

TÜRKİYE VE DÜNYADA İLK

Yetkili satıcılık ağına sahip markaların dijital çağdaki çevrimiçi satış denemeleri 2000’li yılların başından bu yana devam ediyor. Türkiye’deki ilk deneme, dünyanın da ilk örneklerinden biriydi. 2000 yılında VW’nin Lupo modelinin internet üzerinden satışıydı. Halen Türkiye’de bazı markalar özellikle pazara yeni giren modellerinin belirli bir kısmını internet kanalıyla satışa sunuyor.

İNTERNETTEN SİPARİŞLE ARABA

Mercedes-Benz Otomotiv, 15 Mayıs’tan itibaren Türkiye’de yeni satış modeline geçecek.

Bu satış modeliyle tüketiciler, Türkiye’deki tüm araç stoklarını internet üzerinden görebilecek.

Ayrıca internet üzerinden araç satın alabilecek ya da isteklerine uygun bir aracı konfigüre edip sipariş verebilecek. Tüketici isterse satın alma için Mercedes-Benz acentelerine de gidebilecek. En önemli detay ise Türkiye’de tek fiyat uygulaması olacak. Yani artık bayilerde, yeni adıyla acentelerde fiyat pazarlıkları olmayacak.

Mercedes-Benz Otomotiv’in yeni satış modelinde acenteler, tüketicilerin araç seçiminde destek ve danışmanlık, test sürüşleri, araç tescil, plaka ve teslim, aksesuar satışı, ikinci el alım satımı, servis işlemlerini yürütecek.

ACENTEDEN TESLİM ALINACAK

Tüketiciler, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından sunulan kredi seçenekleriyle uygun buldukları finansman ve Mercedes-Benz Kasko teklifini tercih edebilecek ve araçlarını istedikleri acenteden teslim alabilecek.

(Bekdikhan)



Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, hafif ticari araç satışlarında acentelik modeline otomobille geçen ilk ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Dijitalleşen bir dünyada, müşterilerin satın alma alışkanlıklarının değiştiğini belirten Bekdikhan şöyle konuştu: “Sunduğumuz yeni satış modeli ister online ister fiziksel, tutarlı ve şeffaf bir satın alma yolculuğu sağlıyor. Yeni modelimizde fiyatlandırma şeffaf ve tek şekilde sunulduğundan farklı lokasyonlardan fiyat karşılaştırması süreci ortadan kalkıyor. Acentelerin, artık stok zorunluluğu olmadığından piyasa dalgalanmalarına dair riskleri azalacak. Müşterinin isteklerine odaklanma imkânı bulacaklar.”

ÜRETİCİ, ACENTE VE TÜKETİCİ ÜÇGENİ

Dealerdopıng Dijital Bayi Hareketi Kurucu Genel Müdürü olarak otomotiv bayilerinin dijital dünyaya uyum sağlaması ve yeni iş modelleri üzerine çalışmalar yürüten Kurthan Tarakçıoğlu, acentelik modelinin, pandemiye paralel olarak pazara girişi hızlanan elektrikli araçların yükselişiyle ortaya çıktığını söyledi. Bu yeni modelin ilk kez 2020’de Almanya’da denendiğini hatırlatan Tarakçıoğlu, “Bu acentelik modelinde, bayiler, üretici marka adına hareket edecek. Ancak stok sahibi olmayacak, fiyatları ve satışları belirleyemeyecek” dedi.

(Tarakçıoğlu)



Bu modelde acentelerin, üreticilerin ve yetkili satış ağlarının çalışmasını sağlamak için iş yapış şekillerinin değiştirmesi gerektiğini belirten Tarakçıoğlu şunları söyledi: “Bu yeni yolla masraf kalemlerini optimize ederek araç başına daha çok kâr edecekler. Yeni iş modeliyle, otomobil satın alma yolculuğu artık müşterilerin bayi ziyaretine daha az bağımlı hale gelecek. Yani eğer bu sistem başarılı olur ve yaygınlaşırsa bildiğimiz bayilik sisteminin de sonu gelmiş olacak.”