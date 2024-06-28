Bayramda en çok şikayet edilen konular belli oldu

Yayınlanma: 28.06.2024 - 12:40

Güncelleme: 28.06.2024 - 12:40

Şikayetvar verilerine göre bayram tatilini kapsayan hafta ile bir önceki haftanın şikayet artış oranları karşılaştırıldığında tüketicilerin en çok şikayet ettiği sektör yüzde 189’luk artışla karayolu ulaşım firmaları oldu.

Otel ve tatil köyü şikayetleri bir haftada yüzde 165 artarken, onu zincir oteller (yüzde 85), havayolları ulaşım firmaları (yüzde 82), bilet siteleri (yüzde 72) ve otel pazarlama siteleri (yüzde 69) takip etti.

Platform bayram döneminde en çok şikayet gelen sektörlerin şikayet konularını da açıkladı.

Verilere göre; oteller ve tatil köyleriyle ilgili en çok çözüm bekleyen konular şöyle sıralandı:

“Rezervasyonlarda çıkan sorunlar,

Odaların temiz olmaması,

Yemeklerin temiz koşullarda yapılmaması,

Vadedilen hizmeti sağlanmayınca iptal edilen rezervasyonun ücretinin iade edilmemesi veya çok geç iade edilmesi,

Rezerve edilen odadan daha düşük kalitede bir oda tahsisi ve fazla alınan ücretin iade edilmemesi.”

Tur operatörleriyle ilgili en çok gelen şikayetler ise şöyle belirlendi:

“Tur iptali ve ücret iadesi yapılmaması,

Arızalı, bakımsız araçlarla tura çıkılması,

Turda vadedilen rotalara gidilmemesi veya yapılacak hizmetlere uyulmaması,

Tur rehberlerinin ilgisiz, bilgisiz olmaları ve kaba davranmaları

Götürülen otellerin çok eski, bakımsız olması, temiz olmaması veya kötü hizmet verilmesi.”

Ulaşımla ilgili gelen şikayetler:

“Bilet iptali ve iadesi,

Aynı koltuğun iki kişiye satılması,

Mola yerinde yolcu unutulması,

Otogar harici yerlerde yolcu indirip, bindirme,

Bavul ve eşya kaybolmasında firmanın sorumluluk almaması,

Şoförlerin hız yapması ve sigara içmesi,

Muavinlerin kaba davranışları,

Eski araçların kullanılması, yolculuk sırasında arızalanma ve başka araca aktarmaların uzun sürmesi,

Vadedilen süreden uzun süren yolculuklar,

Havaalanlarında bavul kırılması ve kaybolması,

Havaalanlarında kapıların erken kapanması.”

Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili şikayetler:

“İstasyon marketlerinde sigara satışlarında adet ve komisyon sorunu,

İstasyon marketlerinde tarihi geçmiş ürün satışı,

Tuvaletlerin temiz olmaması,

Personellerin dikkatsizliği sonucu yanlış yakıt konularak araca zarar verilmesi,

Ödenen ücrete göre az miktarda yakıt verilmesi,

Yakıt içeriğinde yabancı madde olması sonucu araçların arızalanması,

Taşıt tanıma sistemlerindeki arıza sonucu yakıt verilememesi.”