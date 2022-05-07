Bazı kullanıcılar için ücretli olacak demişti: Musk, Twitter'ın gelirini beşe katlamayı planlıyor

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:30

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmıştı. Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra değişiklikler yapacağının sinyalini vermişti.



Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır" ifadesini kullanmıştı.



Twitter hakkında iddialı yorumlarına devam eden Musk'ın bu kez de şirketin geliri hakkında bir iddiası olduğu belirtildi.

New York Times'ın haberine göre Musk, geçen yıl 5 milyar dolarlık gelir elde eden Twitter'ın gelirinin 2028 yılına kadar 6,4 milyar dolara çıkarabileceğini iddia etti.

BAZI KULLANICILAR İÇİN ÜCRETLİ OLACAK

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla patronu Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini fakat "standart kullanıcılar için" ücretsiz olmaya devam edeceğini belirtmişti.