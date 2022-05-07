Bazı kullanıcılar için ücretli olacak demişti: Musk, Twitter'ın gelirini beşe katlamayı planlıyor
İş insanı Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı satın almıştı. Musk'ın 2028 yılında şirketin gelirlerini 26,4 milyar dolara çıkarabileceğini iddia ettiği belirtiliyor.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmıştı. Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra değişiklikler yapacağının sinyalini vermişti.
Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır" ifadesini kullanmıştı.
Twitter hakkında iddialı yorumlarına devam eden Musk'ın bu kez de şirketin geliri hakkında bir iddiası olduğu belirtildi.
New York Times'ın haberine göre Musk, geçen yıl 5 milyar dolarlık gelir elde eden Twitter'ın gelirinin 2028 yılına kadar 6,4 milyar dolara çıkarabileceğini iddia etti.
BAZI KULLANICILAR İÇİN ÜCRETLİ OLACAK
Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla patronu Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini fakat "standart kullanıcılar için" ücretsiz olmaya devam edeceğini belirtmişti.
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- İmamoğlu'ndan 'otobüs' açıklaması
- Gerilime Peker de dahil oldu
- 'Soylu, Erdoğan'ı tehdit ediyor'
- 'Defol git zaten çevre kirliliğisin'
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının anmasına bıçaklı saldırı
- Güldür Güldür'den 'Nureddin Nebati' skeci
- Erdoğan'dan ümidi kesenlerin oranı iyice artıyor