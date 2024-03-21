BES'te kısmi ödeme tarihi ertelendi
Bireysel emeklilikte kısmi ödeme sistemi uygulaması 4 ay ertelendi. Buna göre uygulama 1 Temmuz 2024'te başlayacak.
Bireysel emeklilik sisteminde (BES) katılımcıların kısmı ödeme alabilmesine yönelik uygulama 4 ay ertelendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve bireysel emeklilik sisteminde kısmen ödeme hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, 26 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan bu yönetmelik uyarınca 6 ay sonra, yani 26 Mart'ta yürürlüğe girmesi öngörülen uygulama 1 Temmuz'a ertelendi.
Söz konusu yönetmeliğe göre, bireysel emeklilik sistemindeki kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış katılımcılar, bu süre içinde, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, belirli koşullarda birikiminin yüzde 50'sine kadar olan tutarın evlilik, konut alımı, eğitim ve doğal afetler nedeniyle kısmen ödenmesi için emeklilik sigortası şirketine başvurabiliyor.
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