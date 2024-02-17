BETAM: Ocakta kiralar yüzde 80,5 arttı

Yayınlanma: 17.02.2024 - 10:28

Güncelleme: 17.02.2024 - 10:28

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi işbirliğiyle hazırlanan "Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" şubat raporu yayımlandı.

Buna göre, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı ocakta yüzde 80,5 olurken, satılık konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 55,7’ye düştü.

KİRALIK KONUT PİYASASI

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı ocakta yüzde 80,5’e geriledi. Ocak ayında ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 138,2 TL oldu. Yani 100 metrekarelik kiralık bir evin ortalama fiyatı 13 bin 820 TL oldu.

Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 66,2, Ankara’da yüzde 143,9, İzmir’de ise yüzde 101,2 oldu. Ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul’da 179,7 TL, Ankara’da 125 TL, İzmir’de ise 153,9 TL oldu.

SATILIK KONUT FİYATLARI

Satılık tarafında ise cari fiyatlarda yıllık artış oranı aralık ayına kıyasla ülke genelinde 9,4 puan azalarak yüzde 55,7’ye düştü. Buna göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı 26 bin 545 TL olmuştur. Böylece 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 2 milyon 654 bin TL oldu.

Satılık konut ilan metrekare cari fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyük şehirde de azalarak İstanbul’da yüzde 46,9, Ankara’da yüzde 70,6 ve İzmir’de yüzde 53,4 oldu. Ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul'da 36.722 TL, Ankara'da 20.000 TL ve İzmir'de 30.125 TL oldu.

REEL FİYATLAR 7 AYDIR DÜŞÜYOR

Raporda reel satış fiyatlarındaki düşüşün 7 aydır devam ettiği gözlemlendiği belirtildi.

Reel fiyatlardaki yıllık düşüş oranı ülke genelinde yüzde 5,5'e, İstanbul’da yüzde eksi 10,9'a, İzmir'de yüzde 7'ye kadar gerilerken, Ankara'da ise düşüş yüzde 3,5 seviyesinde kaldı.

Cari fiyatlardaki yıllık artış oranı ise aralık ayına kıyasla ülke genelinde 9,4 puan azalarak yüzde 55,7'ye düştü.

2020 Mayıs'tan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksi önceki 6 ayda olduğu gibi ocakta da gerilerken, endeks ocakta aralık ayına kıyasla 8,7 puanlık azalışla 177,7 oldu.

Aralık ayından ocak ayına enflasyon oranı yaklaşık yüzde 6,7 olurken, Türkiye genelinde cari konut fiyat artışı aynı dönemde yüzde 1,7'de kaldı. Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 36 bin 722 lira, Ankara'da 20 bin lira ve İzmir'de 30 bin 125 lira olarak değerlendirildi.

ARZ TALEP DENGESİ DEĞİŞİYOR

Rapora göre, satılık konut ilan sayısı ülke genelinde, Ankara ve İzmir'de çok az da olsa artarken, İstanbul'da azaldı.

Satılık konut arzı geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 0,5, Ankara'da yüzde 1,7, İzmir’'e ise yüzde 0,7'ye yükseldi. İstanbul'da ise yüzde 0,3 puanlık düşüş kaydedildi.

2023 yılı 6 Şubat depremlerinden sonra çok sert bir düşüş gösteren konut talebi temmuz ayındaki artıştan sonra kasıma kadar geriledi. Ancak konut talebi aralıkta artış trendine geçerek ocakta da aralık ayına kıyasla yüzde 15,3 artarak 107,9 oldu. Konut talebi ise geçen ocak ayına kıyasla yüzde 54,2 daha düştü.