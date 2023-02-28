BinBin, Go Sharing’i satın aldı

BinBin elektrikli scooter kiralama firması Go Sharing'in hisselerini devralarak faaliyet gösterdiği ülkelere Hollanda, Belçika, Almanya ve Avusturya’yı dahil etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 07:00
BinBin, Go Sharing’i satın aldı
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BinBin; Bulgaristan, Hırvatistan ve Bosna Hersek’teki yatırımlarından sonra Hollanda merkezli Go Sharing’in hisselerini devralarak faaliyet gösterdiği ülkelere Hollanda, Belçika, Almanya ve Avusturya’yı da dahil etti. Böylece BinBin, Türkiye’nin en büyük mikromobilite şirketi oldu.

BinBin CEO’su Kadir Abdik, satın almaya ilişkin değerlendirmesinde, “Ulaşımda geleceğin mikromobilite çözümlerinde olduğu inancıyla 2019’da başladığımız yolculukta çok kısa sürede büyük mesafe kat ettik. Halihazırda BinBin markası altında beş ülkede 21 şehirde 3 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyoruz” diye konuştu.


BinBin elektrikli scooter otomobil haberleri

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