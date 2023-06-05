Bingöl'de ekmeğe zam geldi

Yayınlanma: 05.06.2023 - 14:02

Güncelleme: 05.06.2023 - 14:02

1 Haziran’da 6 TL’den satılan pidenin fiyatı yüzde 25’lik zam ile 8 TL’ye yükseltilmek istenmesi üzerine komisyon toplandı. Bingöl'de, Ekmek rayici belirleme komisyon toplantısında ekmek fiyatına ilişkin karar çıktı.

Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Genç İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından oluşturulan Ekmek Rayici Belirleme Komisyonu, ekmek satış fiyatını 7 TL olarak güncelledi. Komisyon toplantısında alınan kararla, 340 gram pide ekmeği 6 TL'den 7 TL'ye, 200 gram somun ekmek ise 3.75'ten 4 TL'ye yükseltildi.