Bingöl'de ekmeğe zam geldi

Bingöl'de 340 gram pidenin fiyatı 6 TL'den 7 TL'ye, 200 gram somun ekmeğin fiyatı 3,75 TL'den 4 TL'ye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 14:02
Bingöl'de ekmeğe zam geldi
Abone Ol google-news

1 Haziran’da 6 TL’den satılan pidenin fiyatı yüzde 25’lik zam ile 8 TL’ye yükseltilmek istenmesi üzerine komisyon toplandı. Bingöl'de, Ekmek rayici belirleme komisyon toplantısında ekmek fiyatına ilişkin karar çıktı.

Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Genç İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından oluşturulan Ekmek Rayici Belirleme Komisyonu, ekmek satış fiyatını 7 TL olarak güncelledi. Komisyon toplantısında alınan kararla, 340 gram pide ekmeği 6 TL'den 7 TL'ye, 200 gram somun ekmek ise 3.75'ten 4 TL'ye yükseltildi. 


Bingöl Ekmek zam

İlgili Haberler

Mayıs enflasyonu sonrası tablo: Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar?

Mayıs enflasyonu sonrası tablo: Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar?
İş yerleri için kira zam oranı ne kadar oldu? Konut kira artış oranında sınırlama var mı?

İş yerleri için kira zam oranı ne kadar oldu? Konut kira artış oranında sınırlama var mı?
Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi

En Çok Okunan Haberler