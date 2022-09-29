Ekonomik güven endeksi açıklandı

29 Eylül 2022 Perşembe, 10:20

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre eylül ayında ekonomik güven endeksi 94,3 değerinde aynı kaldı. Reel kesim (imalet sanayi) güven endeksindeki düşüş ise dikkat çekti. Reel kesim güven endeksi eylül ayında yüzde 1,2 oranında azalarak 100,2 değerini aldı.

Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı.

TÜİK ekonomik güven endeksini şu şekilde açıklıyor:

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.