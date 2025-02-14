Bitcoin'de o seviye işaret edildi: Gergin bekleyiş sürüyor! İşte o rakamlar...

Yayınlanma: 14.02.2025 - 18:12

Güncelleme: 14.02.2025 - 18:35

Bitcoin'in geçen hafta fiyatı 93 bin dolar ile 98 bin dolar arasında dalgalandı ve 5 Şubat'ta düşüş eğilimi devam etti. Bu dalgalanma, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirmelerine ve olası ek düşüşleri sorgulamalarına neden oldu.

Bitcoin'in mevcut fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin doların yaklaşık yüzde 11 altında seyrediyor. Bu, bir yıldan biraz daha uzun bir sürede yüzde 131 artış gösteren değişken bir varlık için nispeten küçük bir düşüş olarak değerlendiriliyor.

BITCOIN DÜŞÜŞLERİ VE TARİHSEL VERİLER

Bitcoin'in geçmiş boğa döngülerinde düzeltme oranları giderek azalıyor:

2016-2017 döngüsü: Yüzde 38

2020-2021 döngüsü: Yüzde 23,25

2024-2025 (Mart-Ağustos 2024 en büyük düşüş): Yüzde 26

DÜŞÜŞ SÖYLENTİLER

Mevcut piyasa yapısı, Mart 2024'teki konsolidasyon aşamasını andırıyor. O dönemde, Bitcoin fiyatı 73 bin 881 dolardan 49 bin dolara kadar düşmüş, ancak en düşük mum kapanışı 54 bin 839 dolar civarında gerçekleşmişti.

En kötü senaryoda Bitcoin'in fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 26'lık bir düşüşle 81 bin 500 dolara gerileyebilir. 90 bin dolara kadar bir düzeltme ise yaklaşık yüzde 14'lük bir düşüşe işaret eder ki bu, mevcut döngüdeki en büyük düşüşün yaklaşık yüzde 60'ına denk geliyor. Bu nedenle, kısa vadede Bitcoin'in 90 bin dolar seviyesini yeniden test etme olasılığı bulunuyor. Ayrıca bu seviyelerin kırılması durumunda fiyatın 10 Ekim 2024'teki 60 bin 208 dolar seviyelerine kadar düşebileceği de öngörüler arasında. Bu da yaklaşık yüzde 38'lik bir kayıp anlamına geliyor.