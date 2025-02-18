Bitcoin için çarpıcı tahmin: 500 bin doları aşacak!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 15:46

Güncelleme: 18.02.2025 - 15:46

Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, düzenleyici değişikliklerin yatırımcı erişimini artırması ve volatilitenin azalması halinde Bitcoin'in yeni alıcılar çekebileceğini öngörüyor.

ALIM VERİLERİ 'CESARET VERİCİ'

Kendrick, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) dördüncü çeyrek Bitcoin alım verilerini 'cesaret verici' olarak nitelendirdi. Hedge fonlarının alımlara öncülük ettiğini, bankaların ise güçlü alımlar gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, Abu Dabi’nin egemen varlık fonunun BlackRock’un iShares Bitcoin Trust borsa yatırım fonunda 4 bin 700 Bitcoin’e eşdeğer pozisyon bildirdiğini ifade etti.

Bu trendin zamanla büyümesini beklediklerini vurgulayan Kendrick, diğer egemen fonların da alımlara başlayabileceğini öngörüyor. StanChart, Başkan Donald Trump’ın 2029’da görevden ayrılmadan önce Bitcoin’in 500 bin dolara ulaşmasını beklediğini belirtiyor.