Bitcoin ile Standard and Poors yollarını ayırdı, düşüş başladı

28 Aralık 2021 Salı, 10:05

Bitcoin 10 Kasım’da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan art arda 5 hafta düşüş kaydederek 200 günlük hareketli ortalamasının sınırına gerilemişti. En büyük hacme sahip kripto para sonrasında finansal piyasaların genelindeki olumlu havayla beraber 51 bin doların üzerine tırmanarak iki haftanın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Bitcoin, piyasalardaki iyimser havayla birlikte Standard and Poors 500’ün rekor tazelemesine rağmen bugün 49 bin dolara geriledi. ABD Borsaları ve Bitcoin 2021 yılının büyük bir kısmında pozitif bir ilişki içerisindeydiler.

İLK DEFA ARALIK’TA AYRIŞMIŞ OLDU

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, haziran ayından bu yana hep aynı yönde hareket eden Bitcoin ve Standard and Poors 500, 6 ayın ardından ilk defa Aralık’ta ayrışmış oldu. Hazirandaki ayrışma sonrasında Bitcoin'in Standard and Poors 500 ile 30 günlük korelasyonu 7 Temmuz'da negatife dönmüştü.