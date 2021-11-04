Bloomberg'ten 'enflasyon' analizi: 18 Kasım'a dikkat çekti

04 Kasım 2021 Perşembe, 11:04

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini geçtiğimiz gün yayınladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 19,89 arttı. Söz konusu artış dış basının da gündeminde yer aldı. Bloomberg hazırladığı haberde, tüketici fiyat endeksinin, enerji maliyetindeki artış ve değer kaybeden TL'nin etkisiyle ekim ayında arttığına dikkat çekti.

Haberde, "20 analistin yer aldığı Bloomberg anketine göre, yüzde 20.35'e kadar bir artış öngörüldü" denildi.

EN KÖTÜSÜ KONUMUNDA

Bloomberg haberinde, "Tüketici sepetinin yaklaşık dörtte birini oluşturan gıdada yıllık fiyat artışları, değer kaybeden TL ve arz darboğazı nedeniyle yüzde 28,79'dan yüzde 27,41'e geriledi. Perakende fiyat enflasyonu, geçtiğimiz yüzde 19.77'den yüzde 20.76'ya yükseldi" ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası'nın 18 Kasım'da gerçekleştireceği toplantıya dikkat çeken Bloomberg, "Eylül ayından bu yana iki ardışık sürpriz faiz indirimi, liranın dolar karşısında bugüne kadarki değer kaybını yüzde 20'nin üzerine çıkardı. Bloomberg tarafından takip edilen tüm büyük para birimleri arasında en kötüsü konumuna yerleşti" yorumunda bulundu.