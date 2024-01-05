Bungalovların 'yılbaşı' raporu açıklandı: Doluluk oranı yüzde 91'i buldu

Yayınlanma: 05.01.2024 - 15:25

Güncelleme: 05.01.2024 - 15:26

Türkiye genelindeki bütün bungalovları listeleyen bir turizm acentesi, yılbaşında bungalov otellerin doluluk oranlarını derledi. Araştırmaya göre, yılbaşı tatilinde bungalovların fiyatlarında üç kat artış olmasına rağmen, yılbaşı tatilinde bungalov doluluk oranı bazı bölgelerde yüzde 99’a ulaştı.

Bungalov evlerin en yoğun olduğu ve en çok tercih edilen bölge olan Sakarya’daki bungalovların yüzde 95’i doldu.

İşletmeci Can Çavğa, yılbaşında bungalov fiyatlarında üç kata yakın artış olduğunu kaydederek, buna rağmen bütün bölgelerdeki bungalov otellerin büyük rağbet gördüğünü söyledi.

BUNGALOVLARDAKİ ORTALAMA DOLULUK ORANI YÜZDE 91 OLDU

Can Cağva, yılbaşında bungalov fiyatlarında üç kata yakın artış olmasına rağmen bütün bölgelerdeki bungalov otellerin büyük rağbet gördüğünü söyledi.

Cağva, yılbaşı gecesinde Türkiye genelindeki bungalov otellerin doluluk oranlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Yılbaşında bütün bölgelerde bungalovlara aşırı bir talep oldu. Bungalov fiyatları yılbaşında arttığı halde geçen yıllara kıyasla daha fazla talep olduğunu gördük. Buna göre, 2023 yılbaşında bungalov doluluk oranlarını şöyle sıralayabiliriz; Mersin bölgesi (yüzde 99), Ege bölgesi (yüzde 98), Kapadokya bölgesi (yüzde 97), Sapanca bölgesi (yüzde 95), Güneydoğu bölgesi (yüzde 93), Karadeniz bölgesi (yüzde 85), İç Anadolu bölgesi (yüzde 85), Antalya bölgesi (yüzde 76). Bu veriler ışığında Türkiye genelinde tüm bölgelerde bungalovlardaki ortalama doluluk oranını yüzde 91 olarak hesapladık.”

SAPANCA’DA YILBAŞINDA 2 BİN 345 KİŞİ BUNGALOVLARDA KONAKLADI

Doluluk oranları değerlendirildiğinde, Sakarya bölgesinin Türkiye’de en çok bungalov bulunan bölge olduğuna dikkat çeken Cağva, “Yılbaşında Türkiye geneli bungalov oteller arasında en çok misafir ağırlayan bölge Sapanca bölgesi oldu. Sapanca bölgesindeki bungalovlar yılbaşında 2 bin 345 kişiyi ağırladı. Karadeniz bölgesinde bin 856 kişi, Mersin bölgesinde bin 434 kişi yılbaşında bungalovlarda tatil yaptı. Diğer bölgelerde ağırlanan kişi sayıları da şöyle; Kahramanmaraş (430 kişi), Ege (398 kişi), Antalya (279 kişi), İç Anadolu (256 kişi), Güneydoğu (114 kişi)” bilgilerini paylaştı.

“SAPANCA BUNGALOV KONAKLAMA İÇİN 10 BİN 230 ARAMA YAPILDI”

2023 yılbaşı tatilinde bungalov konaklama için en çok aranan bölgelerin başında Sapanca’nın geldiğine dikkat çeken Can Çavğa, “Sapanca bungalov konaklama için 10 bin 230 arama yapıldı.

Diğer bölgelerdeki arama sayıları da şöyle:

Karadeniz (7 bin 543 arama), Mersin (5 bin 984 arama), Ege (3 bin 671 arama), Kahramanmaraş (2 bin 189 arama), Antalya (bin 966 arama), İç Anadolu (976 arama), Güneydoğu (733 arama).