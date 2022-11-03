Bursa’da sendika üyesi oldukları için işten atılan emekçiler direniyor

03 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Sendikalı işçi oranının yüzde 14 olduğu Türkiye’de, işverenlerin örgütlü işçi alerjisi bütün hızıyla devam ediyor. Bunun son örneği Bursa’dan geldi.

Bursa Demirtaş OSB’de bulunan Barutçu Tekstil’de, Öz İplik İş Sendikası’na üye olan dört kadın işçi sendikal faaliyet nedeniyle işten çıkarıldı. Bu işçiler 17 gündür fabrika önünde direniyor.

Yaşadıkları süreci Cumhuriyet’e anlatan isimlerden altı yıllık Barutçu Tekstil emekçisi Emine Varol, çalışanlara değer verilmediğini belirtti. Daha iyi koşullarda çalışabilmek için sendikaya üye olduğunu ancak bu nedenle işten çıkarıldığını belirten Varol, “Bu zamana bir geçimsizlik yaşamadım. Ne bir tutanağım oldu ne de başka bir sorun yaşadım. Sendikalı olduğum için işten atıldım” dedi. Ekonomik krizden de olumsuz etkilendiğini belirten Varol, şöyle devam etti: “Üç tane çocuğum var. Biri üniversiteye gidiyor. Onların da ihtiyaçları oluyor. 100 liranın 10 lira kadar değeri var artık. Faturalar geliyor, geçinmek zor. Böyle gelmiş böyle gitmez diyerek sendikaya üye oldum. Belki bir şeyler daha güzel olur dedim ancak sendika lafını duydukları gibi bizi kapıya koydular. Sendikalı olmak kötü bir şey mi?”

Ayrıca kadın olarak çalışmanın zorluklarına dikkat çeken Varol, sabah kalkıp ev işlerini yaptığını, daha sonra işte çalıştığını, erkeklerle aynı işi yaptığı, akşam ise yeni ev işleriyle uğraştığını sözlerine ekledi.

"BASKI SON BULMALI"

Direnen işçilerin yanında olacaklarını kaydeden Öz İplik İş Sendikası Bursa İl Başkanı Ekrem Saraçoğlu ise şu çağrıyı yaptı: “İşçiler sendikaya üye oldukları için baskıya maruz kalıyor. Bundan vazgeçilmeli, atılan işçiler geri alınmalı ve sendika tanınmalı.”