Çarpıcı rakamlar: Bütçe yurttaşın sırtına yüklendi!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.09.2023 - 03:00

Enflasyon altında ezilen, giderek yoksullaşan yurttaş bir yandan da bütçeyi “finanse” ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı merkezi yönetim bütçesi sonuçlarına göre Ağustos 2023’te geçen yılın aynı ayına kıyasla gider yüzde 86.1 artışla 562.7 milyar lira, gelir yüzde 100.7 artışla 614 milyar lira ve bütçe fazlası yüzde 1330 artışla 51.3 milyar lira oldu. Bu kapsamda faiz gideri yüzde 284.8 artışla 87.1 milyar lira, vergi geliri yüzde 99.8 artışla 543.2 milyar liraya ulaştı. İlk 8 ayda ise gelir yüzde 94.9 artışla 3.4 trilyon lira, gelir yüzde 69.6 artışla 3 trilyon lira oldu. Geçen yılın ilk 8 ayında 33.1 milyar lira fazla veren bütçe bu yıl ise 383.4 milyar lira açık verdi.

Ağustos ayının detaylarına bakıldığında ise aylık fazlanın vergi artışlarıyla oluştuğu görülüyor. Ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla ÖTV geliri yüzde 164.5 artışla 104 milyar lira, dahilden KDV geliri yüzde 287.8 artışla 51.2 milyar lira, gelir vergisi geliri yüzde 101.5 artışla 68.2 milyar lira ve kurumlar vergisi yüzde 59.4 artışla 161.1 milyar lira oldu.

KKM’YE ULAŞILAMADI!

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