ÇAYKUR, reklama 104 milyon TL harcandı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 08:34

Bu yıl ürünü yaş çay alım fiyatının kiloda 6,70 TL ve destekleme priminin de 30 kuruş artırılmasından sonra ÇAYKUR, çaya yüzde 43,7 oranında zam yaptı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; sektör paydaşları, çaya yakın zamanda yüzde 15 oranında yeni bir zam daha yapılabileceğini iddia ederken "ÇAYKUR zararını yurttaştan çıkarmaya mı çalışıyor?” sorusu da gündeme geldi. 2019’da 635,9 milyon TL, 2020’de 547,2 milyon TL, 2021’de ise 503,8 milyon TL zarar eden ÇAYKUR, aynı yıllarda reklam için bütçesini seferber etti.

MALİ RAPORA YANSIDI

ÇAYKUR’un mali raporlarına göre, idarenin 2019, 2020 ve 2021 yıllarındaki toplam reklam gideri 104 milyon 771 bin TL oldu. Üç yıllık reklam giderinin yıllara göre dağılımı ise 2019, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 36 milyon 367 bin TL, 30 milyon 264 bin TL ve 38 milyon 139 bin TL olarak gerçekleşti. ÇAYKUR’un 503 milyon TL zarar açıkladığı geçen yıl yaptığı 38 milyon 139 bin TL’lik reklam harcamasının detayları da mali raporlarda paylaşıldı. Ulusal, bölgesel ve yerel televizyonlar ile radyolara 2021 yılında 8 milyon 841 bin TL’lik reklam veren ÇAYKUR, gazeteler ile dergilere de 127 bin TL’lik reklam verdi.

FESTİVALE 1 MİLYON TL

İdarenin reklam giderindeki en maliyetli kalemi ise “Spor kulüpleri, stadyum ve spor salonları” kalemi oluşturdu. ÇAYKUR’un bu kalemden yaptığı reklam harcaması kayıtlara 28 milyon 357 bin TL olarak geçti. 2021 yılında gerçekleştirilen fuar, festival ve etkinlikler için de ÇAYKUR’un kasasından 1 milyon 14 bin TL çıktığı belirtildi.