CHP'den çok sert sıfır zam tepkisi: 'Milleti gündemine almayanı, millet de gündemine almaz'

19 Nisan 2022 Salı, 15:02

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak" dedi.

Bilgin şöyle devam etti:

"Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum"

CHP'DEN SERT TEPKİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından emeklinin bayram ikramiyesine zam yapılmamasına sert tepki gösterdi. Öztrak, Çarşı, pazar yangın yeri. Bu bayramda "Emeklinin bayram ikramiyesini 4253 Lira yapın" dedik. Olmaz dediler" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey yapamıyorsanız bari TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bir artış yapsaydınız. O da beylerin gündeminde yokmuş" diyen Öztrak, "Milleti gündemine almayanı, millet de gündemine almaz" dedi.