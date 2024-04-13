CHP'li Ömer Fethi Gürer:'Çiftçilerin kredi borcu 1 yılda yüzde 75 arttı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, “Çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 1 yılda yüzde 75 arttı” diyerek tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu, yaptığı mazot hesabıyla ortaya koydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:47
CHP'li Ömer Fethi Gürer:'Çiftçilerin kredi borcu 1 yılda yüzde 75 arttı'
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Yurttaş çarşı pazardaki meyve ve sebze fiyatlarındaki pahalılığa güç yetiremezken, bu ürünleri üreten çiftçi ise borç batağında.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün bankalara olan kredi borçlarının bir yılda yüzde 75 arttığını ve çiftçilerin borçlanarak üretim yapmaya çalıştığını vurguladı.

CHP'li Gürer ayrıca tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu, yaptığı mazot hesabıyla ortaya koydu. Gürer'in hesabına göre, çiftçinin aldığı mazot desteği tutarının 3 katını vergi olarak ödediği ortaya çıktı.

ÇİFTÇİNİN BANKALARA OLAN BORCU 637 MİLYAR 438 MİLYON TL’YE ULAŞTI

CHP'li Gürer, "2023 yılının şubat ayında tarım sektörünün bankalara olan borcu 363 milyar 395 milyon TL iken, 2024 yılının aynı ayında bu rakam yüzde 75 artarak 637 milyar 438 milyon TL’ye yükseldi. Tarım sektörünün takipteki kredi tutarı ise 2 milyar 262 milyon TL olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu.

YÜKSEK FAİZ ORANINA RAĞMEN BORÇLANMA DEVAM EDİYOR

Belirlenen faiz politikaları sonucu çiftçilerin kullandığı kredi faizlerinde de ciddi artış yaşandığını belirten Gürer, “Çiftçiler üretimin içinde kalabilmek için çözüm yolları arıyor. Bu sebeple de bankaların artan faiz oranlarına rağmen yüksek faizle kredi kullanmak zorunda kalıyorlar. Yüksek faiz oranları, artan girdi maliyetleri ile üretim sürecine borçlanarak başlayan çiftçi üründen beklediği verimi alamaması veya ürünün değer bulmaması sonucunda bir çıkmazın içine giriyor. Bunun sonucunda da üretimden uzaklaşıyor” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİYE HAKKI OLAN DESTEK VERİLMİYOR

Tarım Kanununun 21. Maddesine göre milli gelirin en az yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Gürer, “Çiftçilerimizin bankalara olan borcu 637 milyar TL. Ancak çiftçilerimize kanunda verilmesi belirtilen destek tutarı 2024 yılı için 411 milyar TL, verilen ise 91 milyar TL. Çiftçilerimize ne yazık ki kanunda belirtilen destek tutarları verilmiyor. AKP iktidarında bu kanunda belirtilen tutarlar hiçbir zaman verilmedi” dedi.

MAZOT DESTEĞİNİN 3 KATI VERGİ OLARAK GERİ ALINIYOR

Gürer, AKP iktidarının çiftçilere destek politikalarını mazot desteği üzerinden verdiği somut bir örnekle eleştirerek sözlerine şöyle devam etti.

“2024 yılında çiftçilerimize verilecek mazot desteği tutarı 16.1 milyar TL olacağı belirtildi. Tarımda kullanılan yıllık ortalama mazot miktarı 3 milyar litredir. Yani tarımda bir yılda kullanılan mazotun güncel fiyatlar (43 TL) üzerinden tutar olarak karşılığı 129 milyar TL’dir. Bu tutarın 26.5 milyar TL’si ÖTV, 17.1 milyar TL’si KDV olmak üzere toplam ödenen vergi tutarı 43.6 milyar TL’yi bulmaktadır. Çiftçilerin aldığı mazotun vergisi çiftçiye verilen tarımsal destek tutarı toplamının yüzde 47,8’ine denk gelmektedir. Çiftçiye 2024 yılında toplam 91.1 milyar destek verilmesi beklenirken sadece çiftçinin kullandığı mazottan 43.6 milyar vergi alınacak. Ayrıca çiftçiye verilecek mazot desteğinin yaklaşık 3 katı çiftçiden vergi olarak geri alınmış olacak.”


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