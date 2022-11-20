CHP’li Veli Ağbaba, AB ülkeleri ile Türkiye’deki alım gücünü kıyasladı
CHP'li Ağbaba yaptığı çalışmayla Avrupa’da Türkiye benzeri bir tablo olmadığına dikkat çekerek “Almanya’da 1811 Avro asgari ücretle 8 bin 231 adet yumurta alınabilirken Türkiye’de asgari ücretle sadece 2 bin 6179 adet yumurta alınabiliyor" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bazı AB ülkelerindeki asgari ücretlinin alım gücü ile Türkiye’deki asgari ücretlinin alım gücünü kıyaslayan bir çalışma hazırladı. Ağbaba, “Avrupa’da asgari ücretlinin bazı temel besin maddelerinde alım gücü bizim asgari ücretlimizin fersah fersah üstünde” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Avrupa’da Türkiye benzeri bir tablo olmadığını söyleyen Ağbaba, “Almanya’da 1811 Avro asgari ücretle 8 bin 231 adet yumurta, 1146 kg pirinç, 1509 kg patates alınabilirken Türkiye’de asgari ücretle sadece 2 bin 6179 adet yumurta, 161 kg pirinç ve 550 kilogram patates alınabiliyor.
TÜRKİYE’DE 141 KİLO TAVUK
Fransa’daki bir asgari ücret ile 230 kilogram tavuk, Belçika’daki bir asgari ücret ile 317 kilogram ve Yunanistan’da bir asgari ücret ile 372 kilogram tavuk alınabiliyorken Türkiye’deki asgari ücret ile sadece 141 kilo tavuk alınabiliyor” dedi. Sütte, şekerde, soğanda ve ette de fark olduğunu vurgulayan Ağbaba, “Fransa’da bir asgari ücretli bizim asgari ücretimize göre 1297 litre daha fazla süt alabilirken, komşu Yunanistan’da bir asgari ücret ile bizim asgari ücretimize göre 270 litre daha fazla süt alınabiliyor. Almanya’da bir asgari ücretli bizim asgari ücretlimize göre en az 30 kilo daha fazla et alabilirken Belçika’daki asgari ücretli bizim asgari ücretlimize göre 110 kilo daha fazla et alabiliyor. İktidara göre ne hikmetse Avrupalılar acından ölüyor, bizde ise her şey güllük gülistanlık” diye konuştu.
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