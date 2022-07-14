Çin'in dış ticareti yılın ilk yarısında arttı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 00:00

Çin Gümrük Genel İdaresi'ne göre, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13.2 artarak 11,14 trilyon yuana, ithalat ise bir önceki yıla göre yüzde 4.8 artışla 8,66 trilyon yuana yükseldi.

Gümrük Genel İdaresi sözcüsü Li Kuiwen, "Dış ticaretin büyümesi mayıs ve haziran aylarında önemli ölçüde arttı" dedi. Salgın önleme ve kontrol durumunun iyileşmesi ve büyüme yanlısı politikaların etkisini göstermesiyle dış ticaret işletmeleri mayıs ayından itibaren düzenli bir biçimde çalışmaya ve üretime devam etti.

Li, "Özellikle Yangtze Nehri Deltası'ndaki ithalat ve ihracatın hızlı toparlanması, Çin'in dış ticaretinin genel büyümesinde belirgin bir canlanmaya yol açtı" dedi.

Çin'in dış ticaret büyümesi, mayıs ayındaki yüzde 9.5 ve nisan ayındaki yüzde 0.1'e kıyasla haziran ayında yüzde 14.3'e yükseldi.