Cumhurbaşkanlığı koruma giderlerinde yıllar içinde büyük artış oldu

Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:07

Güncelleme: 27.10.2024 - 12:07

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM’ye sunulan bütçe teklifindeki Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı giderlerini inceledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Bütçe Teklifi’ne göre Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın geçen yılki başlangıç ödeneği 736.6 milyon TL’ydi.

Harcama bu rakamın çok üzerine çıkarak 1.1 milyar TL oldu. Başkanlığın bu yılki başlangıç ödeneği 1.8 milyar TL’ydi. Haziran sonu itibariyle 1.1 milyar TL harcama gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı için gelecek yılki bütçe teklifi 2.8 milyar TL. 2026’da 3.3 milyar TL’ye, 2027’de de 3.7 milyar TL’ye çıkması öngörülüyor.

CHP Karabük Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, Cumhurbaşkanlığı koruma giderleri için 2018 yılında 122 milyon 912 bin lira harcandığını anımsattı. 2025 yılında ise 2 milyar 872 milyon 860 bin lira harcama yapılacağına dikkat çeken Akay, Cumhurbaşkanlığı koruma giderlerinin 7 yılda devasa oranda arttığını söyledi. TBMM’ye sunulan Emniyet Genel Müdürlüğü bütçe tekliflerinde yer alan bilgileri paylaşan Akay, “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bütçe ödenek cetvelinden alınan resmi verilere göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Bakanlığı 2018 yılında 122 milyon 912 bin lira harcama yaparken bu rakam 2024 yılında 1 milyar 827 milyon 977 bin liraya, 2025 yılında ise 2 milyar 872 milyon 860 bin liraya çıkarılacak” dedi. Akay, giderlerdeki artışın büyüklüğüne dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bütçe ödenek cetvellerinden alınan resmi verilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma harcamaları, 2018 yılından bu yana yüzde bin 387 oranında artarken, 2025 yılında yapılan artışla yüzde 2 bin 237 oranında yani 23.4 kat artacak.”

CHP’li Akay, bu bütçeyle aylık 19 bin 152 kişinin emekli aylığının, 14 bin 85 işçinin de asgari ücretinin ödenebileceğine dikkat çekti. Tutarın, bir yılda 292 bin 828 emekli aylığı ile 168 bin 971 işçinin asgari ücretine denk geldiğine işaret eden Akay, “Yurttaş sefaleti yaşarken, yoksulluğu iliklerine kadar hissederken, koruma bütçesinin bu büyüklükte artırılması asla kabul edilemez” diye konuştu.