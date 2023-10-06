Cumhuriyet gündeme getirmişti: Şubede 10 bin lira sınırına son veriliyor

Bankalar geçen aylarda şube personelini meşgul etmemek için 10 bin TL altındaki işlemleri yapmamaya başlamıştı. Milyonlarca emeklinin 7 bin 500 TL maaş aldığı dönemde bankaların 10 bin TL altındaki işlemler için müşterilerini ATM ve mobil şubelere mahkûm etmesi tepkiye neden olmuştu.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00
Cumhuriyet gündeme getirmişti: Şubede 10 bin lira sınırına son veriliyor
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Gazetemizin gündeme getirdiği sorunu Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Mehmet Bülent Deniz uygulamanın tüketici haklarına aykırı olduğu görüşüyle Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’na (BDDK) başvuran bir yazıyla bildirdi.

(Mehmet Bülent Deniz)

Deniz, BDDK’den yanıt geldiğini belirterek “Bankalara bilgi gitmiş. Bankalar uyarılmış. Uygulama kaldırılıyor” dedi. 


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