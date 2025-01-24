Davos zirvesi sona erdi: Küresel belirsizlikler ve işbirliği öne çıktı!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:52

Güncelleme: 24.01.2025 - 16:52

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları İsviçre'nin Davos kasabasında sona erdi.

20 Ocak'ta "Akıllı Çağda İşbirliği" temasıyla başlayan zirve, 220 oturumla gerçekleşti ve 130'dan fazla ülkeden 3 bin katılımcıyı ağırladı. İş insanları, siyasetçiler, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı toplantılara yaklaşık 60 devlet başkanı ve başbakan da katıldı.

Zirvede küresel belirsizlikler, ABD-Çin ilişkileri, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durum, yapay zeka, temiz enerji dönüşümü ve korumacı ticaret politikaları gibi pek çok konu masaya yatırıldı. Türk iş dünyasından üst düzey isimler de zirveye katılım sağladı.

TRUMP'IN ETKİSİ HİSSEDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreni, zirveyle aynı güne denk geldi. Trump, 23 Ocak'ta Davos'a video konferansla bağlanarak bir konuşma yaptı ve ardından üst düzey şirket yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Trump'ın konuşması büyük ilgi gördü, katılımcılar kongre salonunun önünde erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Konuşmayı Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva gibi isimler de dinledi.

"KRİTİK ÖNCELİKLERE ODAKLANMALIYIZ"

WEF Başkanı Borge Brende, kapanış konuşmasında, toplantıların siyasi, jeopolitik ve ekonomik açıdan belirsizliklerle dolu bir dönemde gerçekleştiğini vurguladı. Brende, "Küresel büyümeyi teşvik etmek, karbon emisyonlarını azaltmak ve çatışmaları sonlandırmak için işbirliği yapmalıyız. Davos'ta, farklı görüşlere sahip liderlerin ortak çıkarlar doğrultusunda bir araya gelerek çalışabileceğini gördük," dedi.

Brende, işbirliğinin önemini vurgularken, yeni ve belirsiz bir döneme uyum sağlamanın gerekliliğine dikkat çekti.