Demir cevheri 100 doları aştı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:58

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, Çin'de üçüncü çeyrekte ekonomik toparlanma yaşanacağı umutlarından ve gayrimenkul sektörüne yönelik fon planlandığı haberinden destek bularak yükseldi.

Çin'de Cuma günkü kabine toplantısının ardından devlet haber ajansında yer alan haberde Çin'in istihdam ve fiyat istikrarına öncelik vererek üçüncü çeyrekte ekonomik toparlanmayı güçlendirmek için "büyük çaba" sarf edeceği belirtildi.

Çin'de çelik fiyatları, Çin'in gayrimenkul geliştirme şirketlerini desteklemek için değeri 300 milyar yuanı bulabilecek bir gayrimenkul fonu kurmayı planladığı haberlerinin ardından da kazanımlarını artırdı.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde 723.50 yuan (107.12 dolar) ile 14 Temmuz'dan beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 7.1 yükselerek ton başına 711 yuandan (105.27 dolar) kapandı.

YÜZDE 2.2 ARTTI



Singapur Borsası'nda en yoğun işlem gören kontrat olan ağustos teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı geçen hafta son üç haftanın ilk haftalık kazanımını elde etmesinin ardından bugün yüzde 2.2 artarak 105.40 dolara çıktı.

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 3.3 artarken, kok vadeli fiyatları yüzde 2.9 yükseldi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 0.8 artarken, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 1.6, paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 1.2 yükseldi.