Demir cevheri vadeli fiyatları dün 10 ayın zirvesini gördü
Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları dün 10 ayın zirvesini gördükten sonra yatırımcıların yüksek fiyatların çelik fabrikalarının kârını sınırlandıracağından endişe duymasıyla geriledi.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı dün 10 ayın zirvesini görmesinin ardından yüzde 0.6 gerileyerek ton başına 928.50 yuandan (139.32 dolar) kapandı.
Singapur borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Temmuz teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 0.2 düşüşle 143.55 dolara geriledi.
KAZANIMLARINI ARTIRMIŞTI
Demir cevheri, Beijing'in ekonomiye destek açıklamaları ve Çin'de koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle kazanımlarını dün artırmıştı.
Ancak yüksek çelik fiyatları, haftalar süren tecrit önlemleri, Çin'in çelik üretimini sınırlandırmak istemesi ve talepte de henüz tam toparlanma görülmemesi nedeniyle çelik üretim fabrikalarını olumsuz etkiliyor.
DAHA AZ ÜRETİM YAPMAYI HEDEFLENİYOR
Çin'de ham çelik üretimi, 2020'de rekor seviyeye çıkmasının ardından ülkenin fabrikaların yaydığı emisyonları azaltmak için çabalarını artırmasıyla 2021'de son altı yıldır ilk defa düşüş kaydetmişti. Çin bu yıl 2021'e kıyasla daha az üretim yapmayı hedefliyor.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 1.2, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 1.1 düştü.
Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0.2 ile hafif yükseldi.
Kok kömürü fiyatları yüzde 0.5, kok fiyatları yüzde 0.1 düştü.
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