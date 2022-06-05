Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir sert çıktı: 'Hiç utanmıyor musunuz?'

05 Haziran 2022 Pazar, 09:34

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2011-2016 yılları arasında başkanlığını yapan Birol Aydemir, görevden ayrıldıktan sonra 2018 yılından bu yana kurumda çok büyük değişiklikler yaşandığını belirterek, “Kurumun son bağımsız başkanı bendim. Şimdiki memurlar kendisini iktidarın memuru olarak görüyor" dedi.

Halk TV Ana Haber’e konuk olan Aydemir, TÜİK’in yüzde 73,5 olarak açıkladığı mayıs ayı enflasyonu ve verilerden madde sepeti ve ortalama fiyatları kaldırmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 2016'dan sonra TÜİK'te 6 kez başkanın değiştiğini hatırlatan Aydemir "TÜİK’te tarihinde hiç yaşanmadığı kadar değişim yaşandı. 2018’den önceki ve sonraki dönem arasında çok fark var. Ben kurumun son bağımsız başkanıydım. Şimdiki memurlar kendisini iktidarın memuru olarak görüyor. Oysa sizin maaşınızı bu millet vergileriyle ödüyor. Hiç utanmıyor musunuz?" dedi.

UYARIDA BULUNDU: "GÜVEN KALMAZ”

TÜİK gibi kurumların bağımsız olmak zorunda olduğuna dikkat çeken Aydemir, “Bu uluslararası bir normdur, Eurostat’ın normudur, isteğe bağlı değildir. Yoksa yayınladığı rakamlara güven kalmaz” uyarısında bulundu.

Kendisinden önce TÜİK Başkanı’nın Bakanlar Kurulu kararıyla atandığını ve istifa etmediği sürece 5 yıl boyunca görevden alınamadığını belirten Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benden sonra başkanlar cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınır oldu. Bir kurum bağımsızlığını yitirdiyse gelen talimatlara göre hareket eder. Birisi talimatınıza uymadıysa yarın görevine son verir hale gelirsiniz. Bakkalda çıraklık yapan birisini de artık başkan yapabilirsiniz. Kurumların iyi işlemesi için olmazsa olmaz iki özelliği şeffaflık ve hesap verilebilirlik olmalıdır."

Aydemir, enflasyon verilerinden madde sepetinin kaldırılmasına ilişkin de "TÜİK insanların bu kalemlere bakıp eleştirmesinden rahatsız oluyordu. Madde sepetinin açıklanmasını o yüzden durdurdular. Oysa ne kadar şeffafsanız yaptığınız işten o kadar eminsiniz, hesap verebilirsiniz demektir. Kaldırma gerekçeleri gerçeği yansıtmıyor" yorumunda bulundu.