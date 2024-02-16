Demiryolu taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik yenilendi

Ulaştırma Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre demiryolu taşımacılık faaliyeti gösteren tüzel kişilerin yetki belgesi alması zorunlu hale geldi.

Reuters
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:00
Demiryolu taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik yenilendi
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Ulaştırma Bakanlığı'nca Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan demiryolu işletmeciliği yetkilendirme yönetmeliğine göre, tüzel kişilerde; demiryolu altyapı işletmecilerinin DA, yolcu treni işletmecilerinin DB1, yük treni işletmecilerinin DB2, manevra hizmetleri işletmecilerinin DB3, gar veya istasyon işletmecilerinin DC, acente hizmeti verecek gerçek ve tüzel kişilerin de DE yetki belgesi alması zorunlu olacak.

Yetki belgesi talebinde ,yük ve/veya yolcu tren işletmecisinin asgari 50 milyon TL, manevra hizmeti işletmecisinin asgari 5 milyon TL sermayeye sahip olması gerekiyor. Belge başına; yolcu ve yük tren işletmecileri ile gar veya istasyon işletmecileri 946,319 TL, manevra hizmetleri işletmecileri 94,631 TL ödeyecekler. Yolcu taşımacılığı acente belgesi için 32,173 TL, yük taşımacılığı acente belgesi için de 236,580 TL ücret ödenmesi öngörülüyor. Verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi 5 yıl olarak belirlendi.

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Kazada sorumluluk

Demiryolu tren işletmecileri, bir kaza meydana gelmesi halinde mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bakanlığa, ilgili mevzuata uygun sigorta poliçesi, teminat mektubu veya kefalet senedi verecek.

Yük taşımacılığı tren işletmecileri, yükün kaybı, hasara uğraması, çalınması ve çalışanlarının yaralanma veya ölümü, yolcu taşımacılığı tren işletmecileri, biniş noktasında varış noktasına kadar kendi kusurundan dolayı meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcuların, trende görevli bulunan çalışanların ve üçüncü kişilerin yaralanması ve ölümünden sorumlu olacak.

Yetki belgesi sahipleri bakanlık tarafından her zaman denetlenebilecek. Belirlenen şartların karşılanmaması halinde bakanlık yetki belgesini askıya alabilecek veya iptal edebilecek.

Yönetmelikle ayrıca, mesleki saygınlık, mali ve mesleki yeterlilik, yetki belgelerinin yenilenmesi, değiştirilmesi, devri, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları ve yükümlülükleri ile idari para cezaları ve nitelikli personel istihdamına ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi.


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