Denizli’de simit 7 liraya yükseldi

Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:55

Güncelleme: 14.07.2023 - 12:55

Denizli’de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL olarak belirlenmişti. 8 Temmuz 2023 itibariyle ekmeğin zamlı yeni fiyattan satılacağının duyurulmasına rağmen, komisyonun kararı onaylamaması nedeniyle zam ertelendi.

Fırıncılar tarafından talep edilen zammın komisyondan geçmesiyle birlikte zamlı yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli oldu. Açıklanan yeni zamla birlikte kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 5 TL’den 7 TL’ye yükseltildi. Daha öncede 5 liraya satılan simitte bugünden itibaren 7 liradan satışa sunuldu.