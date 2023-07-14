Denizli’de simit 7 liraya yükseldi

Denizli’de alınan zam kararının komisyon tarafından onaylanmasının ardından 200 gram ekmek ve simit 7 liradan satılmaya başlandı.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:55
Denizli’de simit 7 liraya yükseldi
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Denizli’de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL olarak belirlenmişti. 8 Temmuz 2023 itibariyle ekmeğin zamlı yeni fiyattan satılacağının duyurulmasına rağmen, komisyonun kararı onaylamaması nedeniyle zam ertelendi.

Fırıncılar tarafından talep edilen zammın komisyondan geçmesiyle birlikte zamlı yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli oldu. Açıklanan yeni zamla birlikte kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 5 TL’den 7 TL’ye yükseltildi. Daha öncede 5 liraya satılan simitte bugünden itibaren 7 liradan satışa sunuldu.


Denizli Simit Ekmek zam

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