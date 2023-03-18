Depremden sonra yüksek katlı binalara rağbet düştü

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 07:00

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra yüksek katlı konut satışında pek fazla artış yaşanmazken, kiralarda ciddi oranda yükselme görüldü.

Bu durumda yeni arsaların tahsis edilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, böylelikle ev fiyatlarında düşüşün olacağını iddia etti.

'ARSA VE DAİRE FİYATLARI MANİPÜLE EDİLDİ'

Türkiye'de gayrimenkulün yatırım aracı olmaktan çıkması gerektiğini vurgulayan Akbaş, "Ülke olarak büyük bir facia atlattık. 6 Şubat öncesi ve 6 Şubat sonrası diye ikiye ayırmak lazım. 6 Şubat’tan önce daha konforlu ve görünümü daha güzel olan evlere rağbet çok fazlaydı. 6 Şubat sonrasında daha mütevazı ve depreme dayanıklı sağlam binalara yönelme görüyoruz. Bu zor süreçte maalesef bazı durumlarda da özellikle arsa ve daire fiyatları manipüle edildi. Bu durum büyük bir fırsatçılığa da yol açmış oldu. Esas olan en önemli şey, artık ülkemizde gayrimenkul yatırım aracından çıkmalıdır. Yoksa betonlaşma ve arsaya ciddi talep oluyor. Bununla ilgili de yasal mevzuatın olması lazım. Kira fiyatlarındaki artışlara baktığımız zaman ciddi anlamda ürkütücüdür. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus fiyat artışından çok, yeni arsa tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu rezervi insanlara açarsak fiyatlar da düşer" dedi.

Depremden sonra çoğu kişinin sağlıksız bir şekilde villa yaptığına ve bu durumun sürdürülebilir bir yanının olmadığına değinen Akbaş, "Depremden sonra yüksek katlı binalara rağbet pek fazla görülmüyor. Böylelikle daire satışlarında da fiyat artışı yok denecek kadar az. Çünkü insanlar artık yüksek binalara girmek istemiyor. Bu da biraz zaman alacak. Barınmak ve güvenli yerde yaşamak herkesin hakkıdır. Şu anda sağlıksız bir şekilde çoğu insan bahçeli villalara yöneliyor. Bu çok sürdürülebilir bir şey değil" ifadelerine yer verdi.

'DAHA FAZLA DİKKAT ETMELİYİZ'

Müteahhitlere yapacakları konutlar için çağrıda bulunan Akbaş, "Müteahhitlere de çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kendimizi gözden geçirelim. Deprem aslında bize fırsat oluşturdu. İnanıyorum ki müteahhitler inşaat yapımına daha dikkat edecek. Diyarbakır’da yeni yapılan binalarda depremde çok şükür bir sıkıntımız yok. Bu da müteahhitlerimizin bu konuda dikkatli davrandıklarını gösteriyor. Ama daha fazla dikkat etmeliyiz. Bizler de artık binalarımızı yaparken TOKİ’yi örnek almalıyız" diye konuştu.