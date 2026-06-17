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Dev bankadan altın yatırımcısını sevindirecek haber: Yükseliş trendi hala bozulmadı

Dev bankadan altın yatırımcısını sevindirecek haber: Yükseliş trendi hala bozulmadı

17.06.2026 14:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Dev bankadan altın yatırımcısını sevindirecek haber: Yükseliş trendi hala bozulmadı

Saxo Bank, son dönemdeki satış baskısına rağmen altındaki uzun vadeli yükseliş trendinin teknik olarak bozulmadığını ve temel talebin güçlü kaldığını açıkladı.
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Saxo Bank, altının teknik görünümüne ilişkin değerlendirmesinde, yıl başından bu yana fiyat hareketlerinin genel olarak yatay seyrettiğini, ancak ocak ayında görülen zirve seviyelerin ardından yüzde 23 oranında geri çekilme yaşandığını bildirdi.

Banka, satış baskısının güçlü görünmesine karşın bu hareketin uzun vadeli yükseliş trendi içinde teknik açıdan hâlâ sınırlı bir düzeltme olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

TEMEL TALEP GÜCÜNÜ KORUYOR

Saxo Bank'ın analizine göre, 2022 yılındaki dip seviyeden bu yıl kaydedilen zirveye kadar olan yükseliş dikkate alındığında altın, bu hareketin yalnızca yüzde 38,2'lik bölümünü geri verdi. Banka, fiyatların 4.100 dolar seviyesinin altında destek bulmasının, kaldıraçlı yatırımcılardan gelen yoğun satışlara rağmen temel talebin güçlü kalmaya devam edeceğine işaret ettiğini vurguladı.

KRİTİK DİRENÇ SEVİYESİ 4.458 DOLAR

Banka, altın fiyatları açısından en önemli teknik engelin yaklaşık 4.458 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalama olduğunu belirtti.

Saxo Bank, son düşüşün ardından söz konusu seviyenin direnç konumuna geçtiğini ifade ederek, altın fiyatlarının bu seviyenin üzerine kalıcı şekilde yükselmesinin düzeltme sürecinin büyük ölçüde sona erdiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirebileceğini kaydetti.

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