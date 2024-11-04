Dev yatırım bankası Citi Group'tan Türkiye enflasyon değerlendirmesi: 'Yeterince desteklenmiyor'

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:28

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:29

Citi Group, Türkiye'nin ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. ABD'li yatırım kuruluşu Citi Group'un ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu düşürme çabalarının maliye ve gelirler politikaları tarafından yeterince desteklenmediğini belirtti. Analistler bu durumun para politikasına aşırı bağımlılık yaratarak optimalin altında sonuçlar doğurabileceği ve ekonomik sıkıntıları artırabileceği uyarısında bulundu.

'MALİ DESTEK YETERSİZ'

Yapılan analizlere göre, mali desteğin yetersizliği nedeniyle TCMB’nin sıkı duruşunu "gerekenden daha fazla süre" koruyabileceği veya indirim döngüsünün başladığında erken gevşeme algısına yol açabileceği ifade edildi. TÜİK'in verilerine göre ekim ayında TÜFE aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38 orta nokta olmak üzere yüzde 34-42 aralığında bulunuyor. 8 Kasım'da yapılacak yılın son enflasyon raporu toplantısında hedefin güncellenip güncellenmeyeceği merakla beklenirken, OVP’de ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5 seviyesinde yer alıyor.