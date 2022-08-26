Dizel araçlar artık tasarruflu değil

26 Ağustos 2022 Cuma, 10:55

Akaryakıt zamları peş peşe zamlardan sonra motorinin fiyatı benzini geçti. Dizel araçlar motorinin benzine göre litre fiyatının daha düşük olması yakıt sarfiyatının az olması nedeniyle tercih ediliyordu. Akaryakıtta eşel mobil sistemi kapsamında belirlenen Özel Tüketim Vergisi ÖTV limitlerinin geçen yıl bitmesiyle gelen her zam pompaya yansımaya başlamıştı. İlk olarak 2020’de motorinin fiyatı benzinin litresi fiyatını geçmişti. Ekim 2021’de de ikinci kez benzinin fiyatını geçmişti.

Bugün ise motorin benzine göre 5,75 TL daha pahalı hale geldi.

İstanbul’da motorinin litresi 26,90 TL, benzinin litresi ise 21,17 TL’den satılıyor. Gelen son zamların ardından motorinin fiyatı benzine göre yüzde 27 daha pahalı hale geldi.

100 killometrede 6 litre tüketen dizel bir otomobil kilometrede 1,62 TL yakıt tüketiyor. 7,5 litre tüketim benzinli araba kilometrede 1,60 TL tüketiyor.

BENZİNE OLAN TALEP DÜŞÜYOR

Uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı hem doların TL karşısında değer kazanmasıyla artıyor hem de enerjiye olan talep nedeniyle daha yüksek tonajlı alımlar fiyatı yukarı çıkarıyor.

Motorinin fiyatının daha yüksek olmasının ikinci sebebi ise Türkiye'deki motorin üretim tesislerinin yetersizliği olarak öne çıkıyor. Küresel piyasalarda benzin arz fazlası oluşuyor. Elektrikli araçların gelişmiş ülkelerde sayısının artması ile birlikte benzine olan talep her geçen gün azalıyor. Buna ek olarak Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasında benzin üretim kapasitesi yüksek rafineriler var. Motorin üretimi talebin karşısında yetersiz kalıyor.